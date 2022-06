«Variations»: Deux clivages autour de l’abattage rituel

Le 17 juin, le parlement bruxellois a rejeté la proposition d’ordonnance qui visait à interdire l’abattage rituel sans étourdissement préalable. Invités à choisir entre le respect de préceptes religieux inhérents aux traditions juive et musulmane et le souci du bien-être animal, les députés bruxellois ont choisi de ne pas bousculer les rites d’abattage alors que leurs collègues flamands et wallons avaient fait le choix inverse il y a quelques années.

Le vote bruxellois a été serré, et paraît peu lisible. Le sujet n’ayant pas fait l’objet d’un accord au sein du gouvernement, chaque parti s’est positionné librement, et la plupart d’entre eux ont étalé leurs divisions internes, ce qui est plutôt à leur honneur. Car, en l’occurrence, les critères de vote étaient complexes, de sorte que l’unanimité de certains groupes parlementaires est surprenante.