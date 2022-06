«Voyage à Tokyo»: la version restaurée

Une des œuvres les plus accessibles de Yasujiro Ozu. C’est aussi une des plus fascinantes.

De Yasujiro Ozu, avec Chishu Ryu, Chieko Higashiyama, Setsuko Hara, Haruko Sugimura, 136 mn.

Ce mémorable Voyage à Tokyo nous revient en version restaurée 4K. Dans un noir et blanc magnifique avec des personnages plantés dans hier et pourtant habités par des sentiments toujours éminemment actuels. Ce voyage est celui d’un couple âgé qui rend visite à ses enfants. D’abord accueillis avec les égards qui leur sont dus, les parents s’avèrent bientôt dérangeants. Qu’en faire alors qu’on a tant à faire ?, pensent les enfants. Seule Noriko, la veuve de leur fils mort à la guerre, semble réellement contente de les voir et trouve du temps à leur consacrer. Les enfants, quant à eux, se cotisent pour leur offrir un séjour dans la station thermale d’Atami, loin de Tokyo…