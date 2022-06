«En roue libre»: une comédie cocasse

De Didier Barcelo, avec Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet, 89 mn.

Crise de panique, palpitation, sueur. Dès qu’elle veut sortir de sa voiture, Louise (Marina Foïs), infirmière qui vient d’enchaîner des heures et des heures de garde à l’hôpital, se sent mal et bloque. Impossible de sortir de sa Volvo jaune héritée de son père. Et voilà qu’un gars paumé (Benjamin Voisin) qui tente de voler une voiture, s’introduit dans la sienne et du coup, la kidnappe. Il veut aller au Cap-Ferret, venger la mort de son frère tué dans un accident de la route.