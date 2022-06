Un nouveau départ à Liverpool: Takumi Minamino quitte les Reds pour rejoindre Philippe Clement et l’AS Monaco

Takumi Minamino, 27 ans, a été formé au Cenezo Osaka au Japon avant de partir pour l’Europe et Salzbourg en Autriche en janvier 2015. Cinq ans plus tard, il a été transféré à Liverpool qui l’a prêté pour six mois à Southampton en janvier 2021.

Au total, l’international japonais (42 caps) a joué 55 rencontres pour Liverpool et a inscrit 14 buts. Avec les Reds, il a gagné un titre de champion d’Angleterre en 2020 ainsi qu’une Coupe d’Angleterre et une Coupe de la Ligue anglaise la saison dernière.