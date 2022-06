«Irréductible» enchaîne les situations inattendues et rocambolesques

De et avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot, Gérard Darmon, Christian Clavier, Valérie Lemercier, Gérard Depardieu, 85 mn.

C’est l’histoire d’un homme ordinaire qui dit non. Non à l’administration qui veut le virer de son poste des Eaux et forêts à Limoges avec un bon chèque et aucun état d’âme. Face à son refus, l’inspectrice zélée, chargée de liquider tous les effectifs de ce département, le mute au Groenland pour protéger les chercheurs d’une base scientifique des attaques d’ours. Pour elle, pas de doute, Vincent Pelletier va craquer…