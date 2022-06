«Les goûts et les couleurs»: la lutte des classes réenchantée

De Michel Leclerc, avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla, Philippe Rebbot, Artus, 110 mn.

Marcia, chanteuse passionnée, enregistre un album avec son idole Daredjane, icône rock des années 1970, qui disparaît soudainement. Pour sortir leur album, elle doit convaincre l’ayant droit de Daredjane, Anthony, placier sur le marché d’une petite ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine parente et est indifférent à sa musique. Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et le chic, la sincérité et le mensonge, deux mondes s’affrontent. Et l’amour s’en mêle…