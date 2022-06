L’AS Eupen engage Yentl Van Genechten, un défenseur de 21 ans de Genk

L’AS Eupen a recruté l’arrière droit Yentl Van Genechten. Le jeune joueur de 21 ans quitte le KRC Genk et a signé à Eupen un contrat de trois ans, jusqu’au 30 juin 2025.

Yentl Van Genechten mesure 1m91 et a été formé au KSK Heist, au KV Malines et au KVC Westerlo. À Westerlo, il a obtenu son premier contrat professionnel en 2018. Depuis lors, il a joué pour le KVC Westerlo (D1B), Thes Sport (1ère Nationale 1), le Lierse (D1B) et le KRC Genk (U21).

« Avec l’équipe des U21 du KRC Genk, il a remporté en 2021-2022 le championnat national avec une large avance. La nouvelle recrue de l’AS Eupen est un joueur très talentueux, ambitieux et polyvalent, capable d’évoluer aussi bien sur le côté droit que dans l’axe de la défense », communique le club germanophone.