Un drame de l’immigration clandestine endeuille le Texas

Ils étaient jeunes, pour la plupart, mexicains, honduriens et guatémaltèques. Et ils avaient confié leurs vies à des trafiquants, qui leur promettaient de franchir la frontière des Etats-Unis contre une forte somme d’argent. La route s’est arrêtée pour 46 d’entre eux, lundi, sur un terrain vague au sud de San Antonio, Texas. Lorsqu’un riverain a appelé les urgences pour signaler la présence d’un semi-remorque abandonné et d’un corps sans vie à proximité, la police a découvert un spectacle indicible. « Vous ne vous attendez jamais à ouvrir la porte d’un poids lourd et à vous trouver nez à nez avec des piles de corps entassés », hoquette le chef des pompiers de San Antonio, Charles Hood. « Aucun d’entre nous ne se rend au travail en imaginant être confronté à une chose pareille. »