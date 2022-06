Quatre salariés belges sur dix à la retraite avant 65 ans

Faut-il s’en inquiéter ? Alors que l’âge de la retraite passera à 66 ans en 2025 et 67 ans en 2030, une étude du secrétariat social Acerta indique que le nombre de Belges partant à la pension avant 65 ans augmente. Un constat posé à partir d’une base de données de 290.000 salariés et 200.000 indépendants. Or la volonté du gouvernement est de continuer à augmenter le taux d’emploi dans la catégorie des 55 – 64 ans.

Que montrent ces données ? Les salariés, d’abord. Selon Acerta, 36,7 % en 2020 et 37,48 % en 2021 de ceux partis à la retraite au cours de ces deux exercices, étaient âgés de moins de 65 ans. En 2019, ils n’étaient que 32,89 %. Cette évolution représenterait une hausse de 11,58 % et 3,81 points de pourcentage entre 2019 et 2020 et de 2,14 % et 0,78 point de pourcentage entre 2020 et 2021.