Michel Hazanavicius à propos de «Coupez!»: «J’avais le besoin viscéral d’une comédie»

Ce remake du film japonais « Ne coupez pas ! » transforme Romain Duris en réalisateur d’un film raté dans une comédie pur jus avec hémoglobine et zombies. Un hommage aux petits métiers du cinéma.

Auteur de parodies comme OSS117 ou d’une comédie sophistiquée tel Le redoutable sur Jean-Luc Godard, Michel Hazanavicius s’est lancé dans une comédie pur jus, pleine d’hémoglobines et de zombies, remake du film japonais, Ne coupez pas ! Plus qu’une envie, cette comédie qui fit l’ouverture du Festival de Cannes et du Festival de Bruxelles était un besoin viscéral. Il nous a expliqué pourquoi.

Comment définiriez-vous « Coupez ! » ?