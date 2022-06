Michel Leclerc à propos de «Les goûts et les couleurs»: «N’est-ce pas plus intéressant de faire vivre une œuvre?»

Un film qui pose la question de la culture comme marqueur social et de l’héritage artistique. A travers une histoire d’amour, la musique et sa fabrication. C’est léger et enchanté.

Michel Leclerc fait du cinéma pour transmettre la vie. Avec un ancrage politique, des thématiques sociétales. Ses films s’appellent Télé gaucho, La vie des gens, La lutte des classes, J’invente rien et La vie très privée de Monsieur Sim. Avec Les goûts et les cou leurs, il revient à son premier amour, la musique, tout posant la question de la culture comme marqueur social. De sa filmographie, il dit que ce n’est pas triste mais mélancolique car « on sait qu’on va tous mourir mais ça n’empêche pas d’en profiter et d’avoir du plaisir ».

Avec ce film, vous revenez à votre premier amour, la musique…