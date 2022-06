Jérôme Commandeur à propos de «Irréductible»: «J’ai voulu montrer un irréductible Gaulois»

Grand Prix du Festival de la comédie de l’Alpe d’Huez, « Irréductible » est une comédie familiale et d’aventure qui saisit l’air du temps avec une pointe d’absurde, de la tendresse et un humour décapant.

Jérôme Commandeur est-il un irréductible Gaulois ? En tout cas, il n’a rien lâché durant la pandémie pour faire aboutir son remake de la comédie italienne à succès Quo Vado, de Gennaro Nunziante. Humoriste, acteur et réalisateur, il est devant et derrière la caméra et nous emmène de la jungle à la banquise. A côté de cela, comme il ne lâche rien, il est dans la série parodique Le flambeau, de Jonathan Cohen, sur Canal Plus, il reprendra son spectacle Toujours en douceur cet automne et sera Abraracourcix dans Astérix et Obélix : l’empire du milieu, de Guillaume Canet.

L’adjectif « irréductible » vous définit-il ?