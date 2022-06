Benjamin Voisin à propos de «En roue libre»: «Filmer sa jeunesse est un luxe»

On pourrait croire que Benjamin Voisin est tombé dans la marmite de l’actorat dès sa naissance, avec un père, homme de théâtre, professeur au Cours Florent. Aujourd’hui, il dit qu’effectivement, il ne voit pas ce qu’il pourrait faire d’autre mais, au début, rien n’était évident. « Certes, il y a une logique. Quand j’étais enfant, j’allais voir mon père jouer. Je restais dans les coulisses. J’avais une odeur de théâtre. Je savais ce qu’était le travail au pupitre. Des heures de textes à répéter. Mais la curiosité est venue plus tard. Ce n’est pas mon père qui a été mon déclic, mais la lecture du théâtre. Ensuite, un agent m’a dit que j’avais une tête qui pourrait fonctionner au cinéma. Moi, je m’en foutais. Je voulais faire du théâtre. » Il sort du Cours Florent meilleur élève de sa promotion en 2016. Deux ans plus tard, il est un des rôles principaux de la série Fiertés, de Philippe Faucon, diffusée sur Arte. C’est là que François Ozon le remarque et en fera l’un des personnages principaux de Eté 85.