Attentats de Paris: certaines auditions ont «étonné» la juge belge Isabelle Panou

Celle qui a porté à bout de bras l’enquête belge relative aux attentats de Paris revient sur plus de cinq années d’investigations et sur l’audience qui en fut l’aboutissement. Face aux critiques adressées à l’égard de son dossier, elle réplique par « l’étonnement ».

Au gré de ses deux apparitions au cours de l’audience du procès V13, la France – et la Belgique par la même occasion – ont pu brièvement découvrir celle qui fut, durant près de 15 ans, LA figure judiciaire belge en matière d’antiterrorisme. Verviers, le Thalys, et puis Paris… Ces dossiers, la juge d’instruction Isabelle Panou les connaît par cœur. Elle s’est échinée dessus plus de cinq années durant, a eu 12 des 14 accusés parisiens dans son bureau. À deux reprises, en septembre puis en avril – sur requête de la défense –, elle est allée défendre son enquête bec et ongles devant la cour d’assises. À chaque fois, son franc-parler et sa gouaille ont fait couler beaucoup d’encre chez les commentateurs du procès.