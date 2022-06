Rock Werchter: le retour des grosses machines festivalières… enfin!

Faut-il encore faire les présentations ? Reconnu et multirécompensé, Rock Werchter figure effectivement parmi les incontournables du genre. Chez nous, il est le classique des festivals de musique non classique. Alors certes, on n’y va pas vraiment pour les découvertes, il y a d’autres officines pour ça, mais plutôt pour le sérieux de l’affiche autant que celui de l’organisation. Avec Metallica, les Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam et Imagine Dragons parmi les pointures de cette année, le public ne devrait pas regretter le déplacement dans le Brabant flamand !