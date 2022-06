«Tout le monde a eu le Covid, mais on n’a rien dit»: les fracassantes déclarations d’Alizé Cornet à propos de Roland-Garros

Comme on a pu le voir ces derniers jours, le coronavirus a décidé de repointer le bout de son nez lors des événements sportifs. Wimbledon, Tour de France, l’été sportif risque d’être fortement perturbé. Toutefois, si l’on en croit les dernières déclarations d’Alizé Cornet, le Covid ne serait jamais vraiment parti des vestiaires du monde professionnel. Selon la joueuse française, il aurait plutôt été gardé secret…

« À Roland-Garros, il y a eu une épidémie de Covid-19 », a expliqué Cornet après sa victoire face à Putintseva au premier tour de Wimbledon. « Dans le vestiaire, tout le monde l’a eu, mais on n’a rien dit. Krejcikova s’est retirée et tout le monde a eu des symptômes… On a joué, et tout s’est bien passé. Il y a sûrement eu quelques cas, mais il y avait un accord tacite entre nous. On ne va pas s’auto-tester pour se mettre dans la m… Mais je n’en dirai pas plus.