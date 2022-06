Le nouveau souffle des cinémas de quartier

Plusieurs initiatives ont vu ou voient le jour afin de refaire vivre le cinéma dans un environnement de proximité. La réponse à un manque d’écrans en Belgique francophone, et à une envie de recréer du lien autour du cinéma.

J’aimerai habiter à côté d’un cinéma. » Un soir d’été, un apéro entre amis, et une réflexion naturelle qui tombe sous le sens : pour les Bruxellois, il est souvent devenu difficile d’aller au cinéma à deux pas de chez soi. Alors que dans les années 1960, Bruxelles comptait plus de 250 cinémas, l’offre est aujourd’hui essentiellement concentrée dans le centre-ville. Et le constat est le même en Wallonie, où le nombre d’écrans diminue lui aussi au fil des années (37 établissements seulement étaient recensés en Région wallonne en 2020).

Pourtant, les cinémas de quartiers sont un moyen pour le septième art de retrouver une vraie proximité avec les spectateurs. De créer un lien. Particulièrement depuis la pandémie qui a exacerbé ce besoin de proximité.