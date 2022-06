En avant la musique

Après deux années au ralenti, tous les lieux culturels débordent de projets pour les mois à venir. À tel point qu’il est parfois difficile de s’y retrouver. C’est particulièrement vrai du côté de la musique classique et de l’opéra où les distributions sont souvent internationales et ont durement souffert de l’impossibilité de voyager durant les deux saisons passées. Cette fois, tout semble prêt pour de nouvelles saisons riches en découvertes et en retrouvailles. De Bruxelles à Namur en passant par Liège, Charleroi, Gand ou Anvers, les propositions sont innombrables et variées. Et pour que celles-ci vous apportent tout ce que vous en attendez, mieux vaut s’y prendre à l’avance, consulter les programmes des opéras et salles de concert et faire ses réservations sans tarder. Pour vous y aider, nous avons donc passé au peigne fin tous les programmes de saison et mis en exergue quelques petites perles, reprises ou créations, qui figurent d’ores et déjà parmi nos coups de cœur des mois à venir. À présent, c’est à vous de jouer.