Du côté des pavillons vénitiens

Jusqu’au 27 novembre, www.labiennale.org

Le plus compliqué, lorsqu’on débarque à la Biennale de Venise, consiste à organiser son programme de façon à ne pas se perdre dans la ville et à visiter les meilleures expositions. Car, comme toujours durant cette manifestation, les propositions se multiplient dans toute la Cité des Doges.

À l’Arsenal et aux Giardini, l’exposition centrale The Milk of Dreams se déploie avec des bonheurs divers. Passionnante, variée et multipliant les découvertes à l’Arsenal, elle souffre comme toujours de la disposition complexe du vaste pavillon qui lui est réservé dans les Giardini.