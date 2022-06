Bruxelles: les fusillades en augmentation

Depuis le mois de septembre 2021, le Parquet de Bruxelles observe une recrudescence des faits de violence impliquant des armes à feu. Entre le 1er janvier et le 22 juin 2022, 22 faits de ce type ont été recensés, a-t-on appris dans une conférence de presse réunissant le procureur du Roi de Bruxelles Tim de Wolf, le directeur de la police judiciaire fédérale (PJF) de Bruxelles Eric Jacobs et les chefs de corps des zones les plus concernées par ce type de faits (Bruxelles-Ouest, Bruxelles Capitale-Ixelles et midi). Le bilan s’élève aujourd’hui à un décès et seize blessés. A titre de comparaison, la police fédérale comptabilisait, en 2020, une tentative d’assassinat et sept tentatives de meurtre et un meurtre accompli par arme à feu dans la Région bruxelloise. Au regard de ces chiffres, on remarque un nombre de blessés assez élevé. Cela s’explique par le fait que des tirs sont effectués pour intimider plutôt que pour tuer. Avec la crainte, tout de même, qu’un passant vienne à être blessé ou tué par une balle perdue. « Ce qu’on vit aujourd’hui, on l’a déjà vécu. Vous connaissez la situation à Anvers », a déclaré Eric Jacobs.

De gauche à droite, le directeur de la police judiciaire fédérale (PJF) de Bruxelles Eric Jacobs et le procureur du Roi de Bruxelles Tim De Wolf. - Photo News.