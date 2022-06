Premier coup de stress sur le Tour de France

Le forfait de Tim Declercq, positif au Covid et remplacé par Florian Sénéchal, jette une fameuse sensation d’incertitude à quelques jours du Grand Départ au Danemark.

Les coureurs n’ont pas encore effectué leurs premiers coups de pédale à Copenhague que la Grande Boucle est déjà rattrapée par le Covid et l’inévitable stress qu’il engendre. Premier test positif et premier forfait de dernière minute. Le malheureux n’est autre que Tim Declercq, surnommé « El Tractor » en raison de ses longs relais voués à anéantir les échappées et qui sont d’ailleurs devenus une marque de fabrique.

Deux jours après avoir disputé le championnat de Belgique et au lendemain de son arrivée dans la capitale danoise, le coureur belge a donc été prié de rebrousser chemin. « Je ne suis pas du tout malade mais, à cause de ce test positif, je ne peux pas prendre l’avion », expliquait le Louvaniste qui, du coup, devait se coltiner les 900 kilomètres du retour… en voiture. Rappelons que le garçon de 33 ans avait déjà été écarté des pelotons en début d’année, suite à une péricardite diagnostiquée dans la foulée d’une infection au même virus.