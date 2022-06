Romelu Lukaku à l’Inter: l’épilogue de la saga attendu ce mercredi

L’épilogue, finalement si prévisible d’une saga commencée il y a plus d’un mois, devrait tomber ce mercredi. L’officilisation du retour en prêt -pour une indemnité payée à Chelsea de 8 millions d’euros, sans option d’achat- de Romelu Lukaku à l’Inter n’est plus qu’une question d’heures. « Romelu ? Il est attendu ce (mardi) soir », avait répondu Giuseppe Marotta, l’administrateur-délégué du club intériste, à des journalistes qui l’attendaient à la sortie d’un conseil fédéral à Rome. Le temps de débarquer de l’avion, de passer une bonne nuit de sommeil, de réaliser ses tests médicaux mercredi matin et « Big Rom » sera à nouveau un Nerazzurro.