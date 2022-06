Procès des attentats de Paris: de nombreuses promesses tenues, au milieu de questions sans réponses

Près de 10 mois, de début septembre à la fin août. Le processus aura été long et douloureux, il est en passe de s’achever. La messe n’a toutefois pas encore été dite. Point d’orgue de cet immense et historique procès des attentats terroristes qui ont emporté la vie de 132 victimes et fait plus de 400 blessés au nom d’un islamisme radical, l’arrêt de la cour d’assises spécialement composée de magistrats et présidée par Jean-Louis Périès est attendu ce mercredi en fin de journée, « à partir » de 17h. Ira-t-il dans le sens des lourdes peines requises par le parquet ? Si nul ne le sait encore, plusieurs conclusions peuvent d’ores et déjà être tirées à l’issue de cette audience historique, qui s’est achevée lundi par les derniers mots des accusés.