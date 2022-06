La rénovation du Vanderborght met l’art contemporain à l’honneur

Situé près des Galeries royales Saint-Hubert et de la Grand-Place, l’édifice qui date de 1935 était destiné initialement à accueillir les locaux de l’entreprise Vanderborght, spécialisée en décoration d’intérieur et en ameublement de luxe. La société elle-même avait financé les travaux de ce bâtiment d’avant-garde de style moderniste, construit par les célèbres architectes Govaert et Van Vaerenbergh de manière à mettre en valeur les meubles exposés. L’espace Vanderborght obtient ses lettres de noblesse grâce à ses larges vitrines, ses grandes terrasses et sa fonctionnalité futuriste pour l’époque. La firme fait faillite dans les années 1980 et le bâtiment est récupéré par la Ville de Bruxelles, qui en fait un lieu d’accueil pour des expositions temporaires d’art contemporain.