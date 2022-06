Otan: la Turquie soutient l’adhésion de la Suède et de la Finlande

Une rencontre entre les chefs d’Etats turcs, suédois et finlandais a eu lieu ce mardi à Madrid, afin de débloquer le processus d’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Otan. Après l’accord de la Turquie, l’Otan va « inviter » la Suède et la Finlande à la rejoindre.