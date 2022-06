Polémique après des insultes racistes en Formule 1: Red Bull met fin au contrat de son pilote de réserve Juri Vips

Dans la foulée, il avait présenté ses excuses sur Instagram. « Ce langage est totalement inacceptable et ne représente pas les valeurs et les principes auxquels je tiens. Je regrette profondément mes actions et ce n’est pas l’exemple que je souhaite donner. »

Le pilote de 21 ans occupe la 7e place actuelle dans le championnat de Formule 2. Il a participé à la première séance d’essais libres du GP d’Espagne de Formule 1 au mois de mai.