Saskia Bricmont: «Au sein de l’Union européenne, il y a une tendance à criminaliser la solidarité envers les migrants»

Au sein de l’Union européenne, il y a une tendance à la criminalisation de la migration », dénonce, au nom des Verts au Parlement européen, Saskia Bricmont. Le groupe a commandé une étude sur le sujet à Picum, réseau d’organisations qui défendent les droits des migrants sans-papiers. Sur la base de témoignages recueillis, sur le terrain, dans les différents Etats membres, et de cas rapportés par les médias, la plateforme en conclut qu’il s’agit « d’un phénomène qui reste très important ». « Notre étude n’est pas exhaustive, parce que beaucoup de cas ne sont pas médiatisés, notamment par peur des conséquences. Mais oui, les migrants sont de plus en plus criminalisés, à la fois dans le narratif et dans les lois », souligne Marta Gionco, chargée de plaidoyer. Qui évoque de nombreux exemples de citoyens ou d’acteurs de la société civile poursuivis pour être venus en aide à des candidats à l’asile, ou de migrants sanctionnés pour avoir fait preuve de solidarité envers des compagnons d’infortune.