De plus en plus de candidats à l’asile en Europe

Les flux migratoires vers l’Europe sont revenus à leur niveau d’avant la pandémie. Dans son dernier rapport, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile recense, pour 2021, 648.000 demandes de protection internationale introduites dans les Etats membres de l’UE, au Liechtenstein, en Islande, en Suisse et en Norvège. Soit une augmentation d’un tiers des dossiers par rapport à l’année précédente. Deux facteurs principaux expliquent cette augmentation : l’arrivée au pouvoir des talibans, qui a poussé nombre d’Afghans à quitter leur pays, et l’instrumentalisation de migrants par la Biélorussie, qui a accru le nombre d’entrées dans les pays limitrophes, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Et, dans le même temps, des femmes, des hommes et des enfants continuent à fuir des pays comme le Congo, l’Ethiopie, le Yémen, le Myanmar ou la région du Sahel.