Un large succès face au Luxembourg pour clore la préparation des Red Flames

Il fallait bien ça pour (re)gonfler le capital confiance, après trois matches amicaux lors desquels la sélection belge a alterné le bon et le moins bon. Avec, notamment, deux défaites : une assez logique contre l’Angleterre et une autre plus embêtante face à l’Autriche.

À Lierre, ce mardi soir, Ives Serneels en a profité pour donner du temps de jeu aux filles qui en avaient besoin et pour en faire souffler d’autres. Ce onze remanié n’a pour autant eu aucun mal à monopoliser le ballon, à multiplier les phases dangereuses et alimenter le marquoir face à une opposition grand-ducale faiblarde (FIFA 113). Un triplé de Davinia Vanmechelen (15e, 44e et 48e), un doublé d’Amber Tysiak (45e et 78e) et une réalisation de Jassina Blom (81e) ont eu raison du Luxembourg, qui avait pourtant réussi à égaliser (33e).