Adhésion de la Suède et la Finlande: fumée blanche au sommet de l’Otan

Fumée blanche en vue de l’adhésion prochaine de la Suède et de la Finlande à l’Otan ! La Turquie, qui seule bloquait ce processus entamé solennellement à la mi-mai, a mis fin à ses réserves mardi soir, avant même le début de la réunion, marqué par un dîner de gala au palais royal d’Espagne.

Le déblocage est intervenu après des pourparlers menés à Madrid entre le président turc Erdogan et ses homologues finlandais Niinisto et suédoise Andersson, sous les auspices du secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg. « A la suite de cette réunion, nos ministres des Affaires étrangères ont signé un mémorandum trilatéral qui confirme que la Turquie soutiendra au sommet de Madrid cette semaine l’invitation de la Finlande et de la Suède à devenir membres de l’Otan. Les étapes concrètes de notre adhésion à l’Otan seront convenues par les Alliés de l’Otan au cours des deux prochains jours, mais cette décision est maintenant imminente », a indiqué le président finlandais.