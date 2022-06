Ives Serneels satisfait de la prestation des Red Flames face au Luxembourg: «J’ai plus que onze joueuses prêtes à jouer contre l’Islande!»

Lors des différents matchs de préparation, plusieurs joueuses ont profité du temps de jeu à leur disposition pour s’illustrer. Mardi, c’était le cas de Davinia Vanmechelen, qui a marqué trois buts et délivré trois passes décisives. « Ce n’est pas mal », a souri Serneels. « Davinia a des qualités, elle l’a montré aujourd’hui. Déjà après une minute, elle avait une occasion. Ce genre de matchs est bien pour la confiance. »

Cet aspect est ce qui a le plus plu à Serneels. « J’ai plus que onze joueuses qui peuvent jouer contre l’Islande. C’est facile et pas facile pour moi, mais c’est un très bon point. »

Les Flames vont à présent entamer la dernière phase de la préparation en vue du premier match, le 10 juillet contre l’Islande. « Il y aura un peu de repos avant la dernière semaine, car nous avons travaillé très dur et il y a de la fatigue dans le groupe. Nous utiliserons les six-sept derniers jours pour optimaliser la tactique que nous voulons utiliser contre l’Islande », a indiqué Serneels, qui regardera attentivement Pologne-Islande mercredi.

Autre point de satisfaction pour le sélectionneur : les joueuses de retour de blessure, comme Kassandra Missipo, Elena Dhont ou Ella Van Kerkhoven, semblent sur la bonne voie. « Certaines joueuses sont plus en forme que je le pensais à dix jours du premier match », a confirmé Serneels.