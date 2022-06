Jens Stoltenberg (Otan): «La Russie représente une menace directe pour notre sécurité»

À lire aussi Hubert Védrine: «Du point de vue de Poutine, ce n’est pas perdu»

La guerre en Ukraine sera mercredi au cœur du sommet de l’Otan à Madrid, où plus de 40 chefs d’Etat et de gouvernement sont réunis pour discuter de l’avenir de l’Alliance, que Suède et Finlande vont pouvoir rejoindre après la levée du veto de la Turquie.

À lire aussi Adhésion de la Suède et la Finlande: fumée blanche au sommet de l’Otan

Les pays de l’Otan, qui ont déjà fourni des milliards de dollars d’aide à Kiev, vont convenir à Madrid « d’un programme d’assistance complet à l’Ukraine pour l’aider à faire respecter son droit à la légitime défense », a promis mardi Jens Stoltenberg.« Il est extrêmement important que nous soyons prêts à continuer à apporter notre soutien parce que l’Ukraine fait face aujourd’hui à une brutalité que nous n’avions plus vue en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale », a-t-il exhorté.