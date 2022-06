Les ministres européens valident (presque) la sortie du moteur thermique

Il était environ deux heures du matin, mercredi à Luxembourg, lorsqu’est tombé l’accord entre les Vingt-Sept sur les cinq textes du « paquet climat » en discussion depuis la veille. Après le Parlement européen, les ministres de l’Environnement se sont mis d’accord pour mettre fin aux ventes neuves de voitures à moteur thermique en 2035. Ils ont approuvé une réforme en profondeur du marché du carbone. Et ont étendu celui-ci aux bâtiments et au transport routier. Dans la foulée, ils ont donné leur feu vert à la création d’un fonds social climat qui viendra en aide aux ménages les plus fragiles et aux microentreprises impactés par la transition énergétique.

Avec une Belgique qui, comme c’est devenu une mauvaise tradition, s’est abstenue sur une série de points, résultat de l’opposition en interne entre la Flandre et les autres niveaux de pouvoir.