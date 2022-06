Coronavirus: symptômes, isolement… tout ce qu’il faut savoir sur le variant BA.5

Face à l’augmentation des contaminations et des nouvelles hospitalisations, le point sur la situation du variant BA.5 en Belgique.

Les symptômes liés à ce sous-variant sont similaires à ceux d’omicron : nez qui coule, maux de tête, fatigue, éternuements et maux de gorge. D’autres symptômes sont parfois rapportés : la diminution de l’appétit, douleurs musculaires ou fièvre légère.

En ce début d’été, la tendance est à l’omicron BA.5 . Officiellement, on dépasse les 3.000 contaminations quotidiennes détectées par PCR (+25 % sur une semaine). Officieusement, le nombre d’infections est bien plus important, car tous ceux qui se contentent d’un autotest échappent au recensement.

Les contaminations remontent, les hospitalisations graves restent sous contrôle. Mais une personne infectée par le covid n’est pas encore perçue comme un malade de la grippe. Est-ce le moment de dédramatiser ? Ou faut-il s’habituer à de nouvelles normes sanitaires (masque, hygiène). Retrouvez le débat sur « Le Soir ».

Les mesures en vigueur

La circulation du virus étant toujours élevée, les stratégies de test et d’isolement sont maintenues en cas de symptômes. Les personnes positives doivent observer une période d’isolement de minimum 7 jours, restant à leur domicile et limitant les contacts. Cette période se termine après une semaine et s’il est constatée une amélioration clinique des symptômes.

En cas de contact à haut risque avec une personne de son foyer, il n’est pas nécessaire de se faire tester via un PCR ni d’observer une quarantaine. Des autotests quotidien ainsi qu’un suivi de symptômes s’imposent cependant. Le masque buccal est fortement recommandé à l’extérieur du foyer. Cette situation s’applique aussi si le contact à haut risque a eu lieu hors du foyer : ni test PCR ni quarantaine ne sont requis mais autotests et masque buccal sont également recommandés. Plus d’informations sur les mesures à respecter sur le site https://www.info-coronavirus.be/.

À lire aussi Coronavirus: pourquoi la Belgique ne prend pas de mesures contre le variant BA.5

Plus de 100 nouvelles hospitalisations par jour

Plus de 100 nouvelles hospitalisations par jourEntre le 21 et le 28 juin, il y a eu en moyenne 101,1 admissions à l’hôpital par jour pour cause de covid, soit une hausse de 32 % par rapport à la période de référence précédente, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour mardi matin.

Au total, 1.283 personnes positives au coronavirus sont actuellement hospitalisées, dont 72 patients traités en soins intensifs.

À lire aussi Coronavirus: l’évasion immunitaire, le principal atout du variant BA.5

Entre le 18 et le 24 juin, 3.826 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 38 % par rapport à la semaine précédente.

Sur la même période, 4,4 personnes sont décédées par jour en moyenne alors qu’elles étaient porteuses du virus (-18 %), portant le bilan à 31.903 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Près de 13.600 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 29,2 %.