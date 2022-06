Voici pourquoi l’arrivée d’Axel Witsel à l’Atlético Madrid pourrait prendre plus de temps que prévu

La situation d’Axel Witsel semblait si limpide… Le Liégeois, dont le bail n’a pas été prolongé au Borussia Dortmund, a préféré l’Atlético à d’autres formations européennes. Dont l’Olympique de Marseille et Galatasaray. Le meneur de jeu va donc arriver chez les Colchoneros « por nada » et pour le plus grand bonheur de la trésorerie madrilène pas forcément au beau fixe ces derniers temps. Attention tout de même, cela devrait prendre plus de temps que prévu…

Concrètement, d’après des informations nos confrères d’El Partidazo de Cope, les Colchoneros ont dépassé leur limite salariale de 100 millions d’euros. Dans cette situation, ils se voient contraints de dégraisser l’effectif. Ainsi, il est fort probable qu’il y ait quelques départs, comme par exemple celui d’Antoine Griezmann, avant l’arrivée du Belge. Un contrat d’un an (avec une saison en option) attend Witsel au Wanda Metropolitano, mais peut-être pas tout de suite...