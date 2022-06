Bruxelles: un bébé de quatre mois retrouvé entouré de cocaïne dans un appartement d’Ixelles

C’est une infraction au code de la route a alerté la police, qui a pu remonter la piste d’un dossier déjà ouvert pour vente de cocaïne en analysant la plaque d’immatriculation. 4,650 kilogrammes de cocaïne ont en effet été retrouvés dans l’appartement, cachés dans une boîte à outils. Le suspect a été arrêté et transféré au commissariat pour audition.

Dans le cadre d’un dossier lié au trafic de drogue, la police de Bruxelles Capitale zone Ixelles a fait une inquiétante découverte ce mardi 21 juin : un bébé de quatre mois, entouré d’une importante quantité de stupéfiants ainsi qu’une grande somme d’argent en liquide. Des balances de précision et des sachets de conditionnement ont également été saisis lors de la perquisition, ainsi que deux véhicules, un téléviseur et des montres de luxe.

L’épouse du suspect a également été arrêtée, mais cette dernière a été relaxée après audition. Le suspect a été mis à la disposition du juge d’instruction, qui a inculpé le suspect et l’a placé sous mandat d’arrêt de chef de détention illicite et vente de stupéfiants en association. Un second procès-verbal a été établi, à la demande du parquet, pour mineur en danger.