L’inflation poursuit son explosion et atteint 9,65% en juin

L’inflation a atteint ainsi son plus haut niveau depuis octobre 1982. - DR.

L’inflation des produits alimentaires a aussi fortement augmenté ces derniers mois. L'inflation des produits alimentaires (y compris les boissons alcoolisées) atteint ce mois-ci 8,44% contre 6,32% le mois précédent. La contribution des produits alimentaires à l’inflation est actuellement de 1,67 point de pourcentage.

L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s'établit à 5,07% en juin, contre 4,43% en mai.

Ce qui entraine la hausse

Les principales hausses de prix enregistrées en juin concernent les carburants, la viande, les télécoms, le pain et les céréales, le gasoil de chauffage, l’achat de véhicules, les loyers privés, les boissons non alcoolisées et les produits laitiers. Le gaz naturel, les boissons alcoolisées, l’électricité et les vêtements ont, par contre, exercé un effet baissier sur l'indice.

L’indice des prix à la consommation a progressé ce mois de 1,03 point, soit de 0,85%.