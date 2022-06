Wimbledon: David Goffin se qualifie pour le troisième tour en disposant facilement de Sebastian Baez

David Goffin a aisément passé le cap du deuxième tour des Internationaux de Grande-Bretagne, mercredi à Wimbledon.

Sur le gazon londonien et avec une heure et demie de retard sur le programme en raison de la pluie, le numéro 1 belge, 31 ans, 58e mondial, a battu en effet l’Argentin de 21 ans, Sebastian Baez (N.31), 35e mondial, en 3 sets : 6-1, 6-2, 6-4. La partie a duré 1 heure et 39 minutes.