Le Standard s’incline contre Saint-Trond pour la deuxième de Ronny Deila (0-2)

Après l’avoir emporté 0-1 à Anderlecht, Saint-Trond, bien plus affûté, l’a emporté mercredi en début d’après-midi au Standard, grâce à deux phases arrêtées, un coup-franc transformé par Koita en première mi-temps, et un penalty converti par Kagawa après le repos. Un succès sans discussion pour des Trudonnaires qui étaient plus loin dans leur préparation que les Rouches, puisqu’ils avaient repris les entraînements le 7 juin.

C’est Avenatti qui avait obtenu la plus belle possibilité, à la 19e minute, lorsque parfaitement isolé dans la surface de réparation par Balikwisha, il n’avait pu éviter la sortie de Coppens. Avant que Dragus, de manière très timide, ne tente sa chance au but à deux reprises. De l’autre côté, ce sont Koita, sur un envoi lointain dévié par Henkinet au-dessus de sa transversale, et Bocat qui s’étaient montrés les plus menaçants, le premier cité ouvrant d’ailleurs le score à la 40e sur un coup-franc qui laissa Henkinet sans réaction.