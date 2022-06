Météo: un peu de pluie et puis un week-end agréable

Nuages et éclaircies se partageront le ciel, mercredi après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le temps restera généralement sec bien que quelques gouttes ne soient pas exclues. Les maxima seront compris entre 22 degrés en Hautes-Fagnes et 27 degrés en Campine, sous un vent modéré. Ce soir et cette nuit, la nébulosité deviendra plus abondante avec l’arrivée progressive des premières pluies. Les minima se situeront entre 9 et 15 degrés.

Jeudi, une perturbation ondulante atteindra notre pays par l’ouest en début de matinée et ne progressera que lentement vers l’est en cours de journée. De faibles pluies se généraliseront à l’ensemble du territoire l’après-midi. Sur l’est, les précipitations pourront prendre un caractère orageux. Les maxima varieront entre 18 degrés au littoral, 22 degrés sur le centre, mais encore 25 degrés sur l’est voire localement 27 degrés en Campine. Le vent deviendra généralement faible à modéré de secteur ouest.