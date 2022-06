Un gang attaquait des distributeurs à l’explosif: des arrestations en Belgique

Par la rédaction Publié le 29/06/2022 à 13:59 Temps de lecture: 1 min

Les polices allemande et néerlandaise ont arrêté treize membres d’un gang responsable d’une série d’attaques à l’explosif sur des distributeurs automatiques de billets en Allemagne, qui leur avaient rapporté 1,6 million d’euros, a annoncé mercredi Europol. Les arrestations ont eu lieu entre mars et juin 2022 à Deurne, Amsterdam, Nimègue et Deventer (Pays-Bas), Eupen (Belgique) et Meckenheim (Allemagne), a précisé l’office européen de police dans un communiqué.

Le gang néerlandais est lié à 21 attaques contre des distributeurs automatiques de billets entre mars 2021 et mai 2022 à l’ouest et au centre de l’Allemagne, volant environ 1,6 million d’euros, et causant plus de 4 millions d’euros de dégâts.