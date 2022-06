Le yoga est-il la solution à tous les maux?

Une tenue confortable, dans un décor de rêve, pour réaliser une posture qui dégage le summum de la zénitude. Ces dernières années, on assiste à une déferlante de clichés de yogis sur Instragram. Ces adeptes du yoga sont de plus en plus nombreux. Ils seraient près de trois millions dans le monde. Et si les studios dédiés à cette discipline essaiment aux quatre coins du globe, c’est internet qui l’a incontestablement démocratisé, non sans certaines dérives. « De nombreuses vidéos sont disponibles en ligne et ont contribué à faire entrer le yoga dans les maisons. Mais à mon sens, le résultat n’est pas le même », estime Annick Genette, secrétaire de l’Association Belge des Enseignants et des Pratiquants de Yoga (ABEPY). « En ligne, il n’y a pas de professeur pour vous corriger. Et puis, il faut l’avouer, les vidéos de yoga sur internet sont souvent associées à de jolies filles bien habillées qui réalisent des postures extraordinaires et véhiculent une vision idéaliste et très athlétique de la discipline.