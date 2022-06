Quand les juges se déshonorent

Si cette décision choque les milieux politiques européens, il faut pourtant noter qu’elle déjoue les reproches qui sont portés depuis quelques années par une partie de ces mêmes milieux politiques – et pas seulement par leurs représentants les plus populistes (1) – contre les juges nationaux ou supranationaux lorsqu’ils s’« autorisent » à interpréter leur Constitution et les conventions internationales, et à écarter des lois qu’ils jugent infidèles aux droits fondamentaux en contrariant les élus et en invalidant leurs décisions liberticides. Je pense ainsi au droit d’asile et au courroux nourri actuellement par le Royaume-Uni à l’encontre de la Cour européenne des droits de l’homme. C’est le cas dans bon nombre de démocraties occidentales : en Pologne ou en Hongrie mais aussi en France ou en Belgique. L’on a vu la précision de cette accusation, en 2018, lorsque le Conseil constitutionnel français a qualifié « principe constitutionnel » l’idéal de fraternité porté par la seule devise de la République, alors qu’aucun article de la Constitution n’y faisait référence, pour invalider cette infraction oxymorique qualifiée « délit de solidarité » et définie sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui avait permis de condamner l’agriculteur Cédric Herrou pour sa solidarité avec les migrants (2). Cet arrêt comme tant d’autres décisions de justice émancipatrices ou restauratrices des libertés a choqué les conservateurs parmi lesquels Guillaume Roquette, l’éditorialiste du Figaro Magazine qui intitule régulièrement ses éditos ainsi : « les juges contre les peuples » ou encore « des juges au-dessus des lois ». Ce type d’accusation dénonce généralement un « gouvernement des juges », leur « politisation », leur laxisme ou leur « droits-de-l’hommisme » et leur ambition présumée de gouverner à la place des élus dont il est prétendu – à tort (3) – qu’ils seraient titulaires du monopole de la légitimité démocratique. L’accusation vise aussi leur « audace » à gouverner contre la volonté du peuple dont on anticipe les désirs sécuritaires ou xénophobes. A suivre l’argument, les juges se comporteraient ainsi en « ennemis » des peuples.

Une abdication d’initiative

Or précisément, ce qu’affirme la Cour suprême c’est qu’en cette matière sociétale comme sans doute à terme dans celles qui regardent la contraception ou les droits des homosexuels, il convient que les juges cessent d’interpréter le Droit et en renvoient l’appréciation et la décision aux « représentants du peuple ». Voilà donc que des juges constitutionnels abdiquent d’initiative – je veux dire sans y être contraints par une dictature qui menacerait leur vie ou leur liberté comme en Turquie – devant cette tendance lourde et virale déduite de la volonté politique qui leur dénie désormais un peu partout en Occident le pouvoir d’instauration du Droit qu’ils exerçaient par principe dans un cadre de collégialité ou co-normativité institutionnelle, en somme en partage avec les élus. « Par principe » car voilà bien ce que recouvre l’État de droit : une décision politique et la loi qu’elle emporte a beau parfaitement correspondre à la volonté d’une majorité électorale ou aux sondages ou encore à cette opinion publique qui tisse parfois le nauséabond « esprit des temps », sa légitimité demeurera strictement conditionnée au respect du Droit, des droits fondamentaux ou des libertés publiques. Droits et libertés dont la charge d’en assurer le respect est confiée depuis 1945 à la justice institutionnelle, soit aux juges nationaux, constitutionnels et supranationaux. Faut-il rappeler que le principe de l’État de droit et ses conséquences en termes d’équilibres institutionnels national et supranational ont été refondés à partir de la Libération par l’ensemble des nations civilisées qui ont fait à la fois la promesse et le pari d’éviter à l’humanité, grâce au Droit, la redite d’un régime totalitaire comme le nazisme, ce pur produit du Zeitgeist ou « esprit des temps » et du suffrage universel ? À lire aussi Après la remise en cause de l’avortement, le grand oeuvre idéologique des républicains

« Hélas », nous dit Béatrice Delvaux dans Le Soir du 25 juin, « on sait trop ce qu’il en est, lorsque le droit à disposer du corps des femmes est réservé aux politiques et aux idéologues ». C’est là en effet le noyau infectieux de cette tragédie politique, juridique et humaine : les juges américains viennent d’indiquer au monde entier que le respect de la liberté d’avorter et, demain, celui d’autres libertés ou droits fondamentaux sont susceptibles d’être laissés à l’appréciation et au pouvoir du seul monde politique dont on devine aisément les monstrueux délires, a fortiori lorsqu’il n’est plus contrarié.

Vigiles des droits fondamentaux et des libertés

Toute la clarté est faite dans cette séquence sur l’exacte fonction qui doit être reconnue aux juges dans les démocraties qui revendiquent encore leur fidélité à l’État de droit : celle de vigiles des droits fondamentaux et des libertés. Ce faisant, il arrive qu’ils contrarient le monde politique et parfois une part de l’opinion publique mais ils sont fidèles à leur serment et à un héritage historique, celui de la refondation civilisationnelle voulue après 1945. Voilà leur honneur. C’est en revanche lorsqu’ils s’inclinent devant la volonté d’une majorité électorale ou agissent en serviteurs dociles des politiciens qui les ont nommés, qu’ils trahissent le respect dû au Droit et aux populations, individus, minorités – réelles ou symboliques – qu’il protège, et qu’ils se comportent en ennemis des peuples. C’est là qu’ils gouvernent véritablement, en complices des élus en quête de suffrages. Et voilà leur déshonneur. À lire aussi Privées d’IVG chez elles, les Texanes forcées d’aller avorter ailleurs

(1) Voyez la tribune d’Alain Zenner, dans La Libre du 4 mai 2017, intitulée « Gouvernement des juges, le coup d’Etat permanent ? ».