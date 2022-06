La secrétaire d’Etat au Budget tape du poing sur la table: «Mais où est la réforme des pensions?»

Coup d’éclat dans la Vivaldi. Eva De Bleeker (VLD) met en garde : les réformes des pensions et du marché du travail tardent, le plan de relance de la Belgique, financé par l’Europe, est à risque ! « Continuer à reporter des réformes en profondeur a de graves conséquences pour l’avenir de notre pays. La ministre Lalieux et le ministre Dermagne doivent se mettre au travail de toute urgence », lance-t-elle.

Pas contente, au bas mot, la secrétaire d’Etat au Budget, Eva De Bleeker. Et elle le fait savoir sans prendre de gants, en l’occurrence au travers d’une note technico-politique, avec force commentaires de sa part, transmise au Soir et au Standaard. La libérale-flamande ne prend pas de gants, disions-nous, tant, juge-t-elle, la situation est sérieuse…

Première visée : la ministre des Pensions, Karine Lalieux (PS). Laquelle, à entendre la secrétaire d’Etat, reporte en permanence une réforme pourtant capitale, dit-elle. Le premier projet a été recalé en Conseil des ministres restreint en septembre 2021, au motif notamment que la ministre l’avait rendu public dans la presse avant sa discussion avec ses partenaires de gouvernement. Depuis lors, on en discute, on en parle, mais le projet en tant que tel n’a toujours pas atterri sur la table du Conseil des ministres. Ce que Eva De Bleeker entend souligner aujourd’hui, pour s’en plaindre, on l’a compris.