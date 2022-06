Le Tour de France en pays conquis au Danemark

Pour comprendre la place du vélo à Copenhague, il suffit de se placer à hauteur du pont Louises Dronning, emprunté par 40.000 cyclistes chaque jour. Que ce soit vers le centre dès le matin, ou en direction des faubourgs en fin d’après-midi, c’est une véritable marée de deux-roues qui se déverse sur les larges pistes cyclables franchissant les « lacs » de Copenhague, anciennes réserves d’eau douce de la ville. Un flot plus rapide que celui des voitures, beaucoup moins polluant, et tout aussi ordonné : « C’est comme conduire sur une autoroute, il y a des règles strictes », prévient Mikaël, qui s’est accordé un court arrêt sur le bas-côté. « Il faut coller à droite si on est lent, et sur la gauche quand on double. Indiquer le changement de voie avec son bras. Bien sûr regarder derrière avant de s’arrêter, en levant sa paume vers le haut. Et quand c’est l’heure de pointe, il faut évidemment être encore plus prudent. »