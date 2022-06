Coronavirus: les cas pourraient être jusqu’à huit fois plus nombreux que ceux détectés

Initié en septembre 2020 et clôturé ce 30 juin, le dépistage généralisé organisé au sein de l’ULiège a permis de réaliser quelque 120.000 tests via des auto-prélèvements salivaires fournis gratuitement aux étudiants et membres du personnel. Au-delà du contrôle de l’épidémie au sein de l’université, ce testing généralisé fut une manne inespérée d’informations pour les chercheurs, notamment ceux réunis au sein du Risk Assessment Group (RAG) dirigé par Anne-Françoise Donneau, Laurent Gillet et Fabrice Bureau, également vice-recteur à la recherche. A travers l’étude « SARSSUV », ceux-ci analysent de façon plus approfondie la réponse immunitaire induite par l’infection et/ou la vaccination. 1.200 volontaires, membres du personnel et étudiants, ont accepté de se prêter à des examens plus approfondis comme des analyses sanguines pour aider les chercheurs à mieux comprendre comment et pourquoi notre corps réagit ou non au virus.