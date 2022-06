Une autre version de la mort de Patrice Lumumba

Patrice Lumumba est enfin rentré au pays : le lourd cercueil parti de Bruxelles avec tous les hommages est allé à Kisangani, au Katanga et à Kinshasa, dernière étape de ce pèlerinage symbolique, le président Tshisekedi en personne s’est rendu sur le tarmac pour accueillir avec solennité la dépouille du héros et trois jours de deuil national ont été décrétés. La dernière étape, celle de l’inhumation, aura lieu le 30 juin dans l’intimité familiale à la place Echangeur de Limete. Lourd, en bois massif, le cercueil ne contient cependant qu’un minuscule objet symbolique qui a été solennellement restitué à la famille à Bruxelles : une dent, saisie par le Parquet de Bruxelles au domicile de la fille de Gérard Soete, le policier belge qui avait expliqué voici deux décennies comment il avait fait disparaître le corps de Patrice Lumumba, dissous dans de l’acide sulfurique en compagnie des deux autres suppliciés du Katanga, M’Polo et Okito, afin qu’il n’en reste aucune trace.