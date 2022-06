Attentats de Paris: dix mois de procès, dix souvenirs d’audiences

Du 8 septembre au 29 juin : le procès des attentats de Paris et Saint-Denis aura été le plus long de toute l’histoire judiciaire française. Durant ces dix mois, certaines audiences ont fait chavirer l’immense salle de bois clair spécialement aménagée dans la salle des pas perdus du palais de Justice historique de Paris. Retour sur les moments les plus forts d’un procès exceptionnel.

1

« Bac75N », le nom de l’humanité

De cet homme, on ne saura jamais le nom. Juste le matricule, BAC75N, sous lequel il témoigne anonymement le 22 septembre. Mais on n’oubliera jamais ce policier aux cheveux gris, au costume et à la cravate noire qui, les mains jointes à la barre, livre son récit de la nuit du 13 novembre 2015.