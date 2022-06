Pierre Maes: «Même avec Mediapro, Eleven ne court pas de risque»

Le foot français est en crise! En cause: la gestion calamiteuse de la question des droits de La Ligue 1 sur les chaînes françaises. Un tel scénario est-il possible en Belgique avec Eleven? L’ancien directeur des sports de Canal + et auteur du livre «La ruine du foot français, du crash Mediapro à la D3 européenne: à qui la faute?» fait le point.