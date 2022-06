Pierre Maes: «La fin de la gratuité de la Ligue des champions à la TV? C’est plus que possible!»

Pierre Maes, l’ancien directeur des sports de Canal+ et auteur du livre « La ruine du foot français, du crash Mediapro à la D3 européenne : à qui la faute ? », est spécialiste des droits sportifs à la télévision. Il décrypte le match entre les TV et l’UEFA…

Pierre Maes, vous êtes auteur et consultant spécialisé dans les droits sportifs à la TV. D’où vient votre expertise ?

J’ai une formation en droit et en 1989, j’ai participé au lancement de Canal +. Très vite je me suis occupé des acquisitions des droits sportifs (Premier League, Ligue des champions…). Pour Canal + Belgique et pour plusieurs de ses filiales en Europe. En 2002, je me suis mis à mon compte, et j’ai conseillé de nombreuses chaînes ou ligues sportives. Aujourd’hui, j’aide aussi la Ligue belge de basket et de volley.

Le prochain gros « droit TV » qui va être remis sur le marché, c’est la Ligue des champions…